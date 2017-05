Ecco una chicca per tutti i fan dell’hip-hop old school: Nasimoto è un mash-up mixtape a cura di D. Begun, nel quale il producer del New Hampshire ha unito i beat di Madlib/Quasimoto al flow intramontabile di Nas. Il risultato è un’eccellente operazione nostalgia nonché un compendio di alcuni tra i migliori momenti artistici dei due. Nell’attesa che Madlib e Freddie Gibbs pubblichino il mixtape Bandana – il seguito del loro Piñata – potete ingannare l’attesa così.

Nasimoto (Nas & Quasimoto Remix) by D. Begun