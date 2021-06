I 5 mafiosi italo-americani più citati nel rap

Per gli italiani non è mai stato piacevole essere identificati nello stereotipo pizza, pasta, mandolino, mafia. Per i rapper americani, invece, pare lo sia stato e lo sia ancora oggi.

A partire dagli anni ‘80, registi come Martin Scorsese, Brian De Palma e Francis Ford Coppola hanno contribuito alla diffusione di un’immagine ambigua e vincente della malavita italo-americana, con blockbusters intramontabili come The Goodfellas, Scarface e Il Padrino, che dipingono le vite dei mafiosi in un contesto pittoresco di potere, soldi e rispettabilità. Ed è proprio in questo immaginario che in quegli anni la scena hip hop della East Coast trova finalmente risposta al G-Funk tipicamente losangelino, che aveva dato un’identità sonora molto precisa allo stile di vita dei gangsta. A New York nasce così il Mafioso rap che, più che identificare una specifica categoria musicale, raccoglie tutti quei liricisti che hanno rappresentato le struggles quotidiane della vita di strada attraverso parallelismi espliciti con i personaggi e le ambientazioni romanzate prese in prestito dalla realtà o dalla narrazione cinematografica della mafia italo-americana.

Dal nomen omen dei J.U.N.I.O.R. Mafia all’outfit di chiara ispirazione gangsta sfoggiato da Jay-Z sulla cover pic di Reasonable Doubt, il rap East Coast è colmo di richiami a protagonisti della scena mafiosa di stampo USA. Senza andare troppo lontano, ad esempio, basti pensare ad Alfredo di Freddie Gibbs e The Alchemist, sulla cui copertina spicca un piatto di fettuccine burattinate dalla mano di un Padrino nero, o ancora a Benny The Butcher che sulle cover di The Plugs I Met 1 e 2 ha piazzato due frame di Scarface catturati da una scena in cui Tony Montana fa affari per il traffico di cocaina con il boliviano Alejandro Sosa.

Riferimenti visivi a parte, è nelle lyrics che si leggono i paragoni più espliciti tra la thug life e la vita dei più famosi mobster originari del Bel Paese. Per capire qual è il legame effettivo che lega questi due mondi, abbiamo selezionato cinque celebri mafiosi americani, tra reali e fittizi, per raccontarti chi sono, cosa hanno fatto e quali rapper li hanno citati.