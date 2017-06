Forse li conosci già, forse saranno invece una piacevole scoperta.

In entrambi i casi, meritano almeno un ascolto.

Ecco i 5 nomi di maggio.

TEE GRIZZLY

Straight outta Detroit, per ricordarvi (se Big Sean non bastasse) che in Michigan non suonano solo rapper bianchi, anzi.

Straight outta la gattabuia: il video che lo ha reso famoso (“First day out”) infatti l’ha girato indossando una freschissima tuta arancione gentilmente fornita dalle prigioni statunitensi.

Questo ragazzo ha piano piano attirato l’attenzione di vari artisti (tra cui Lil’ Boat con il quale ha collaborato in una traccia), non tanto per video alternativi o liriche da pelle d’oca, ma più grazie a un flow abbastanza particolare che in certi momenti potrebbe suonare parlato e a notevoli cambi di mood anche all’interno dello stesso pezzo. La traccia prima citata ne è la prova, ascoltare per credere.