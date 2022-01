Nel nuovo album di Rex Orange County ci sarà anche Tyler, the Creator

Quello di Rex Orange County è uno degli album che aspettiamo di più quest’anno e, finalmente, quella che qualche settimana fa era solo una supposizione si è presto trasformata in certezza.

WHO CARES? uscirà ll’11 marzo (RCA/Sony Music) e possiamo già ascoltare anche il primo singolo del disco dal titolo KEEP IT UP, accompagnato da un video lo-fi in cui Rex balla per le strade di Amsterdam in compagnia di Benny Sings, artista coinvolto nella stessa realizzazione dell’album.

La notiziona comunque è un’altra: leggendo la tracklist di WHO CARES? ci balza all’occhio il nome di Tyler, the Creator che affianca Rex Orange County nella traccia n. 2 OPEN A WINDOW.

I due avevano già collaborato nel 2017 in occasione dell’uscita di Flower Boy di Tyler, the Creator.

Questa la tracklist di “WHO CARES?”:

1. “KEEP IT UP”

2. “OPEN A WINDOW” (Feat. Tyler, The Creator)

3. “WORTH IT”

4. “AMAZING”

5. “ONE IN A MILLION”

6. “IF YOU WANT IT”

7. “7 AM”

8. “THE SHADE”

9. “MAKING TIME”

10. “SHOOT ME DOWN”

11. “WHO CARES?”