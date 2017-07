Lo scorso sabato Frank Ocean era all’FYF 2017 a Los Angeles e durante la sua performance – il brano era Never Can Say Goodbye– è apparso sul palco anche Brad Pitt.

L’attore era lì che fingeva di parlare al cellulare, mentre la sua immagine veniva proiettata sul megaschermo e Ocean cantava il brano soul: una scenetta ai limiti del romanticismo.