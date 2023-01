Pare che Frank Ocean si sia convinto a pubblicare l’album

Con un messaggio criptico lasciato sul retro dei poster promozionali relativi all’ultimo merch di Blonde, Frank Ocean ci ha detto di più sulla questione album.

In particolare, il testo contiene un passaggio importante riguardo la strategia dei singoli finora adottata con DHL, In My Room, Dear April e Cayendo: parlando di se stesso come “Recording Artist”, Frank dice infatti di essersi convinto che il modello dei singoli rilasciati ogni tot è controproducente e che ora è interessato piuttosto alla pubblicazione di “bodies of work” più duraturi.

Frank Ocean hints at a new album on the back sides of the posters sold in his latest merch drop 👀

“The Recording Artist has since changed his mind about the singles model, and is again interested in more durational bodies of work.” pic.twitter.com/QMIFB4DTiX

— Complex Music (@ComplexMusic) January 17, 2023