Nuova musica da Frank Ocean

È dal giorno del suo compleanno che Frank Ocean è tornato ad essere più attivo su Instagram, postando storie random ogni tot.

Nelle ultime ore ha finalmente condiviso il segnale che tutti stavamo aspettando, teaserando in storia un minuto di nuova musica.

Lo snippet è il primo assaggio da che, nel luglio 2022, aveva passato due unreleased su Blonded Radio x Apple Music.

Nell’aprile di quest’anno Frank Ocean si era esibito al Coachella, dove però aveva chiaramente detto di non essere lì per promuovere un nuovo album, aggiungendo tuttavia uno speranzoso “not that there’s not a new album. But there’s not right now.”

Ora che abbiamo questo segnale, non possiamo che sperare sia la volta buona.