Torna ufficialmente King Krule con il suo secondo album, The Ooz, via True Panther Sounds/XL. Il lavoro arriva dopo 4 anni dall’uscita di 6 Feet Beneath the Moon ed è composto da 19 brani di cui abbiamo già avuto delle anticipazioni –“Czech One,” “Dum Surfer” e “Half Man Half Shark”.

King Krule sarà in Italia il prossimo 28 novembre.