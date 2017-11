Endless, visual album di Frank Ocean pubblicato lo scorso anno, è ora disponibile anche in vinile.

L’album contiene 18 brani tra cui una cover degli Isley Brothers –At Your Best (You Are Love) – featuring James Blake e Jonny Greenwood e vede tra le partecipazioni anche Arca e Sampha.

Lo compri qui, oppure lo metti nella lista dei regali di Natale.

PS: volendo, puoi comprarti anche il dvd + cd e la vhs.