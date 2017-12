SZA è la donna più nominata ai Grammy Awards 2018: ha ottenuto, infatti, 5 nominations come Best new Artist, Best Urban Contemporary Album, Best R&B Performance per “The Weekend,” Best R&B Song con “Supermodel,” e Best Rap/Sung Performance con “Love Galore.”

Ospite al Saturday Night Live questa nuova stella ha eseguito due brani dall’ultimo album Ctrl: Love Galore e The Weekend.