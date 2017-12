Fortuna che al 15 manca poco ormai, perché con l’ennesima anticipazione dal disco dei N.E.R.D. è davvero dura mantenere la calma.

Don’t Don’t Do It!, che farà parte di No_One Ever Really Dies, vede infatti la collaborazione di Frank Ocean e Kendrick Lamar.

Puoi ascoltare il brano all’interno dell’intervista di Pharrell a cura di Zane Lowe.