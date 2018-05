WHAT THE GEL è la nuova campagna lifestyle di ASICSTIGER

Per celebrare la tecnologia GEL di ASICS, ASICSTIGER lancia la nuova campagna lifestyle WHAT THE GEL che rappresenta un invito all’autenticità, alla sostanza e all’individualità.

Per la prima volta nella storia del marchio, ASICS rende visibile la sua sostanza mettendo il focus sul GEL dei suoi modelli di punta: GEL-Lyte V Sanze e GEL-Lyte.

La campagna prende le mosse dalle storie di tre influenti personaggi: il produttore londinese Last Japan, l’artista hip hop franco-algerina Ta-Ra e lo stilista moscovita Ildar Iksanov. Personaggi che incarnano perfettamente l’atteggiamento WHAT THE GEL rimanendo fedeli alla loro personalità.