Jolly Mare ha annunciato via Instagram l’arrivo del nuovo album Logica Natura, descritto come “an experiment with live acoustic drums generating melodic synth patterns. It’s a mix of arranged tracks and improvised jams and carries on the valued Italian library music tradition, where rich arrangements leave place to improvisation and chaos“.

L’album uscirà tra fine giugno e inizio luglio per Orbeatize Records ma possiamo già ascoltarne un estratto qui sotto.