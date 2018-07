Tullio col bene che ti voglio.

Jolly Mare dedica un nuovo remix a Tullio De Piscopo, stavolta per Stop Bajon, brano del 1984.

Il remix segue quello di Andamento Lento della scorsa estate e di altri brani famosissimi della canzone italiana (tipo Che cosa ti farei di Celentano o A Me Me Piace O’ Blues di Pino Daniele).

E ora ue, oh, levate ‘a ‘nanze