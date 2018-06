Senza dubbio, rientrerà nella classifica dei migliori Tiny Desk dell’anno.

Daniel Caesar, accompagnato da una band di sei elementi, ha fatto tappa a NPR per una performance di sedici minuti e mezzo e delizia.

Tre i brani eseguiti e tratti dall’album di debutto Freudian: Japanese Denim, Get You, e Best Part (con H.E.R. come special guest).

Premi play, la bellezza è tutta qui.