Il 3 agosto, Music On Vinyl rilascerà il vinile della soundtrack di Call Me By Your Name, film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e brani originali di Sufjan Stevens.

Un doppio LP in limited edition, stampato su vinile che profuma di pesca.

Come fai a non volerlo già subito?

Oltre ai tre brani di Sufjan Stevens (tra cui anche Mystery of Love), il vinile di Chiamami col tuo Nome conterrà brani dei Psychedelic Furs, Ryuichi Sakamoto e Giorgio Moroder.