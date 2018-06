C’è qualcosa di incredibilmente magico in questo video live di Inner Tongue: sarà perché non ci sono strutture attorno alla sua voce. 2 seconds e ha già catturato la tua attenzione.

L’esibizione è delicata e allo stesso tempo profonda, espressiva, emozionante.

Il brano è tratto da FAVOURS, album di debutto di Inner Tongue uscito il mese scorso per Karakter e ti consigliamo di ascoltarlo tutto