Il racconto fotografico del Terraforma 2018

In cinque anni, il Terraforma si è trasformato in una calamita per gli amanti della musica elettronica.

I ragazzi di Threes hanno lentamente (e con successo) ampliato la proposta musicale oltre i punti cardine di house, discho e techno, elevando al contempo le scelte artistiche a nuovi livelli.

Alla Quinta edizione, Terraforma, ha offerto un ampio spettro di mood: dai set ambient di Konrad Sprenger e di Imaginary Softwoods passando per i suggestivi set di Donato Dozzy e Paquita Gordon, fino alle sorprese Powder e PLO Man.

Nel 2018 inoltre, l’organizzazione, incoraggiata dal successo dell’edizione 2017 che ha ospitato nomi quali Andrew Weaterhall, Ron Morelli, Helena Hauff, ha per la prima volta presentato come Headliner un nome enorme del panorama Techno Mondiale: Jeff Mills, fresco del progetto The Outer Limits realizzato in collaborazione con NASA e presentato sulle frequenze di NTS Radio.

Non ci resta che lasciarvi immergere nella dimensione del festival attraverso il nostro foto racconto:

Articolo di Danilo De Riso, foto di Edoardo Comba.