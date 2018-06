Un po’ di brani per prepararti al Terraforma 2018

Mancano pochi giorni oramai all’inizio della quinta edizione del Terraforma Festival.

Terraforming is the theoretical process in which life of a planet becomes possible through The creation of an atmosphere recita il manifesto dell’edizione 2018, curata, come sempre, dai ragazzi di Threes Production.

Cosa raccontare a proposito che non sia già stato detto e scritto più volte?

Il festival, nel corso degli anni, è diventato un vero proprio cult, grazie alla vocazione e alla proposta artistica multiforme in grado di far da collante tra pubblico, sperimentazioni artistiche e sostenibilità ambientale.

La pittoresca Villa Arconati avrà modo di ospitare gli act di guru quali Jeff Mills, leggenda della Techno Detroit, Byetone, co founder della storica Raster Norton, ma anche di nuove leve Sci:fi quali Lanark Artefax, Don’t Dj, Powder, PLO Man.

Da non dimenticare, infine, i comfermatissimi Donato Dozzy, Rabih Behaini e Paquita Gordon, oramai colonne portanti del festival.

Come sempre Shaq sarà presente e, nel mentre, ha pensato bene di prepararvi una playlist per arrivare preparati.

Articolo di Danilo De Riso.