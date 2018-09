Ieri sera è andato in onda un episodio di Open Late With Peter Rosenberg tutto dedicato a Mac Miller in cui vari artisti hanno raccontato il peso che Miller ha avuto nelle loro vite.

Macklemore, Ty Dolla $ign, Machine Gun Kelly, Lil Xan, Smoke DZA, Kendrick Lamar e altri artisti hanno condiviso i loro ricordi attraverso dei mini-video fatti con il proprio smartphone.

Guarda i vari tributi nel video qui sotto.