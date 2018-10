Guarda in anteprima il video di Mai stati in Serie A dei Costiera

Oggi vi presentiamo in anteprima il bellissimo video di Mai stati in Serie A dei Costiera, diretto da Nicholas Mottola e Corinne Barlocco.

Che i Costiera siano una delle novità più belle del 2018 ve lo avevamo già detto quando è uscita Shangai, ma con questo brano il trio campano ha fatto un ulteriore progresso qualitativo in termini musicali e di scrittura, diventando ancor più personali e toccanti. In Mai stati in Serie A c’è la provincia ma non c’è il bomberismo, c’è l’emozione ma non c’è nulla di smielato: c’è il talento e nulla che sappia di artefatto.

D’altronde, non serve necessariamente arrivare in Serie A per emozionare con giocate sopraffine, ma i Costiera ci arriveranno senza difficoltà.