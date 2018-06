Le spiagge più belle d’Italia secondo i Costiera

I Costiera hanno da poco pubblicato per Futura Dischi il loro primo singolo Shangai, prodotto da Andrea Suriani. Nato dalle ceneri del Terzo Piano, il trio campano ha debuttato direttamente nella Viral 50 di Spotify. Tra cantautorato, soul ed elettronica, la via intrapresa dai Costiera sembra promettere benissimo.

Intanto, in attesa dei prossimi singoli e in vista dell’estate alle porte, abbiamo chiesto a Francesco, Rocco e Alfonso di consigliarci le più belle spiagge d’Italia dove andarci a fare il bagno in questi mesi. D’altronde, se chiami il tuo progetto Costiera un po’ di spirito da nostromo devi averlo per forza, no?

Non sappiamo se queste sono le più belle spiagge d’Italia, ma sono sicuramente quelle che per noi hanno un valore simbolico ed affettivo, quelle in cui siamo cresciuti e quelle a cui leghiamo ricordi che vanno oltre la bandiera blu.

Limoneto (o spiaggia dello Sgarrupo) – Cetara

È una spiaggia della Costiera Amalfitana, si trova tra Cetara ed Erchie, ed è la spiaggia dove siamo cresciuti, qui il caos del turismo spesso non riesce ad arrivare, siccome è raggiungibile solo da mare o facendo un percorso a piedi piuttosto accidentato (da qui il nome Sgarrupo, ovvero dirupo), non ci sono bar o lidi, ma solamente un barcaiolo che ogni tanto passa con la sua imbarcazione con birre, bibite e snack. Per noi è come una seconda casa.

Forgia Vecchia – Stromboli

Siamo stati a Stromboli insieme, e ci siamo innamorati dell’isola, tra tutte le spiagge dell’isola, sicuramente quella che c’è rimasta più nella memoria è quella di Forgia Vecchia, difficile da raggiungere, isolata, un paradiso.

Punta Licosa – Castellabate

Punta Licosa è un posto selvaggio ed incontaminato che si trova nel cuore del Cilento, un territorio slow, che ancora resiste al turismo di massa. Qui non c’è una vera spiaggia, ma ci si deve districare tra pietre e scogli, facendo 200 metri a nuoto si raggiunge un isolotto, con tanti gabbiani e un faro abbandonato.

Fiordo di Furore – Furore

Altra spiaggia clamorosa della Costiera Amalfitana, capita che sia molto affollata, siccome è molto conosciuta come meta turistica (e non potrebbe essere altrimenti), ma è impossibile non citarla per la sua bellezza.

Riserva di Punta Aderci – Vasto

È una spiaggia che abbiamo scoperto in occasione del Siren Festival, è un posto meraviglioso, a cui leghiamo i ricordi del festival, probabilmente uno dei più belli in Italia.