Un pomeriggio su WhatsApp con Giorgio Poi aspettando Vinavil

Sembrava non dovesse mai arrivare, ma oggi, finalmente è successo: è uscito il nuovo singolo di Giorgio Poi. È uscito a mezzanotte, si chiama Vinavil, lo trovate su Spotify ed è bellissimo. Ha tutti gli ingredienti tipici a cui il cantautore romano ci ha ormai abituati: atmosfere vintage, synth e quella dolce malinconia che ci fa sciogliere come colla al sole.

Ci ha fatto penare, Giorgio Poi, come un’amante che si fa desiderare, che ti conquista e poi scompare: dopo il suo album d’esordio (Fa Niente, 2017), solo qualche featurings di successo, la produzione dell’album di Francesco De Leo e l’apparizione su palchi importanti, in Italia e all’estero.

Ma adesso è tornato e lo ha fatto nel migliore dei modi.

Per l’occasione, in attesa della mezzanotte, è stato creato un gruppo WhatsApp aperto a tutti in cui Re Giorgio in persona era presente e rispondeva a qualunque tipo di domanda.



Ovviamente la situazione è degenerata in domande-meme e discussioni fuori tema, ma per molte ore il cantautore ha preso parte attivamente alla chat.

Ha dato qualche anticipazione sul suo nuovo singolo, pubblicando perfino le bozze della cover, disegnate da lui.



Ha pubblicato alcuni video in cui canta e suona alcune delle sue canzoni, ha svelato qualche curiosità su di lui, ad esempio recentemente si è commosso al concerto di Paolo Conte, il suo film preferito è “Prove d’Orchestra” di Fellini e la sua pizza preferita è “funghi e salsiccia” – e io ho potuto scoprire che è Ariete, Ascendente Gemelli con Luna in Toro.



Dopo aver preso confidenza con i membri del gruppo, Giorgio Poi si è anche lasciato andare a note audio in cui fa gli auguri di compleanno o dedica le sue canzoni a chi glielo chiede.

Insomma, bentornato Giorgio Poi.

Articolo di Cecilia Esposito