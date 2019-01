La playlist di Populous con i migliori brani global bass del 2018

«Mentre molti di voi sono troppo impegnati a perdere tempo criticando la presenza di J Balvin al Primavera Sound, io vi faccio muovere il culetto con un po’ di hit global bass uscite quest’anno.

Ho cercato di essere quanto più “globale” possibile sul range stilistico, per cui si va dalle robe più sperimentali (Sega Bodega, Dinamarca) a quelle più mainstream (Dj Snake con Cardi B), passando per esperimenti folli ma riuscitissimi come l’incontro/scontro fra Brasile ed est Europa di Tommy Cash con Mc Bin Laden.

Dentro anche un sacco d’Italia, ma giuro che l’amicizia non c’entra nulla».