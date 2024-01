C’è una playlist nascosta nelle caption di Tyler, The Creator su Instagram

Tyler, The Creator non smette mai di stupirci e oggi ne abbiamo l’ennesima riprova.

Guardando le sue caption su Instagram, infatti, vi sarà capitato di notare che alcune frasi sembrano totalmente distaccate dalle foto che descrivono.

La prima volta che Tyler usa questo espediente è nel luglio 2017, quando pubblica una sua foto seduto su un prato con la caption “musiq- 143 bridge”.

Quella “Q” in “musiq” non può far altro che farci pensare a Musiq Soulchild, e quindi corriamo dritti su Spotify per renderci subito conto che 143 è un brano del disco Aijuswanaseing. Arrivati al ritornello del brano, poi, non possiamo che sentire in modo netto ed equivocabile il blueprint di Boredom.

Dopo di che, da quel luglio in poi, si nota che spesso queste frasi apparentemente sconnesse sono precedute da un numero.

Ebbene, basta tornare su Spotify e cercare dette “frasi” per scoprire che sono tutte titoli di canzoni, e che il numero indica la posizione del brano all’interno della tracklist dell’album di riferimento. La prima volta che un numero compare dietro al titolo è ad agosto del 2017, nella caption “8. self control”, un chiaro riferimento a Frank Ocean che la gente riprende subito con stizza: “Track 7!!!”

Da lì in poi è una sfilza di titoli e di brani. Tutti brani che hanno ispirato o accompagnato Tyler in determinate fasi della sua carriera, e la varietà è davvero surreale: si passa dal Trip Hop dei Portishead al Soul di Stylistics e Stevie Wonder, passando per King Krule e Jamiroquai, e arrivando fino ad Ariana Grande.

Per evitarti il lavoraccio di riprendere tutte le caption dal 2017 fino ad oggi, abbiamo messo su una bella playlist con tutti i brani, fino ad arrivare a quello di fine 2023, “3. Time Million (2023 favorite year of my life so far)”.

La buona musica è davvero ovunque. Basta saperla cercare.