I Seawards ti raccontano FLOAT traccia per traccia

Float è l’album di debutto dei Seawards, giovanissimo duo di cui ti abbiamo parlato qualche mese fa, in occasione dell’uscita del loro video Fools.

Intanto che lo ascolti, scopri cosa c’è dietro ogni traccia di quest’album sospeso tra elettronica, funk e R&B.

FOOLS

Io e Francesco eravamo in casa, in cucina, volevamo scrivere una canzone un po’ lounge / jazz ed è uscita Fools.

Non giudicate dalle apparenze, all’inizio era davvero una canzone che avremmo potuto fare al piano bar, poi ci siamo fatti un po’ prendere dai balletti e dai suoni trap, tanto da fare un video con una rapina.

DRIVING

Curioso, nessuno dei due ha la macchina, ma abbiamo scritto una canzone che dice “continua a guidare, continua ad affogare”.

Volevamo esprimere il fatto che se continui a tirare una cosa quella prima o poi si romperà.

SECOND PART

Questa canzone s’intitola così perché volevamo creare una continuazione di “Tickling” (brano di “85 BPM”, il nostro primo EP), infatti inizialmente la melodia era molto simile.

In corso d’opera poi la canzone è cambiata, ma visto che il testo riprende qualcosa di “Tickling” il titolo è rimasto lo stesso.

WALLS

Hai presente quando ti innamori in modo totalmente inaspettato?

Quando i sentimenti ti prendono talmente alla sprovvista che fai finta di non sentirli e cerchi di convincere te stesso di non essere la persona adatta all’amore?

Ecco, prima o poi però all’amore si cede.

17 BEAUTY

Giulia 17 anni, Francesco 18.

Ci siamo conosciuti in quarta superiore, eravamo pure vicini di banco.

Con la prof d’Inglese stavamo affrontando “Il ritratto di Dorian Grey”, ci siamo lasciati ispirare dalla storia e abbiamo scritto la nostra prima canzone in assoluto.

Nell’album l’abbiamo lasciata così com’è nata: in acustico, e l’abbiamo registrata in un unico take.

FEEL

Giulia, Francesco e Zibba into the wild, lontani da tutti, a scrivere per 3 giorni per finire l’album.

Così è nata Feel: in mezzo alle cimici.

WAVES

Eravamo entrambi molto depressi, niente da aggiungere. Ora stiamo bene, tranquilli!

HOMETOWN

Hai presente quando hai tutti contro? Se ti fai condizionare, è la fine.

Bisognerebbe essere sempre liberi di amare, ma a volte non è così.

ENDING FIRE

Questa è nata molto diversa da come poi è stata registrata. Inizialmente le strofe erano praticamente rappate, mancava di special. Era un po’ più “ingenua” direi. Poi per il bene del cd e del fiato di Giulia è diventata quello che è adesso.

NOT AFRAID TO DIE ALONE

Era solo un esperimento, Giulia e Zibba si erano visti subito dopo l’uscita del nostro primo EP, “85BPM”, che era ancora parecchio acustico.

Volevamo provare ad aggiungere una produzione più elettronica, e da subito questa canzone ci è sembrata buona.

L’abbiamo lasciata lì per un anno, per poi riprenderla e arricchirla.

Volevamo colpisse particolarmente già dal titolo, così gliene abbiamo dato uno lunghissimo.