Kanye West che fa alcuni suoi brani in versione gospel

La famiglia West si è inventata una nuova tradizione chiamata Sunday Service: ogni domenica Kanye West porta i suoi fan in chiesa e, accompagnato da un coro, esegue alcuni dei suoi brani più famosi in versione gospel.

L’evento è stato anticipato sui social da Kim Kardashian e pare proprio che diventerà a cadenza settimanale.

Our new Sunday Service is starting. Check out the rehearsals on my Instagram stories ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2019

Just hearing music as our Sunday Service was super inspiring. See you next Sunday ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2019

Nel video qui sotto, recuperi un po’ di brani che Kanye ha rifatto in versione gospel con Kid Cudi, 070 Shake e Tony Williams.

0:00 Heard ‘Em Say

1:35 Reborn

3:31 I’ll Fly Away

4:11 Lift Yourself

6:15 I Wonder

8:10 Father Stretch My Hands

9:39 Unreleased Song

10:31 Heard ‘Em Say

12:19 Violent Crimes