Only Child è il primo singolo che Tierra Whack pubblica da quell’album stellare che è stato Whack World, uscito nel 2018.

In questo brano costellato di synth e apparentemente semplice, Tierra ci va giù forte e psicanalizza l’essere figli unici (“You must be the only child because you’re so stingy“), creando un’atmosfera ben più scura di quella suggerita dai beat leggeri della traccia.