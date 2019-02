Kamasi Washington e Masego a Milano per #MusicIsMyRadar

Non uno ma due nomi grossi arrivano quest’estate al Circolo Magnolia all’interno della rassegna #MusicIsMyRadar.

RADAR Concerti presenta infatti Kamasi Washington e Masego per quella che si prospetta come una data imperdibile: da una parte il portabandiera della nuova generazione del jazz internazionale, dall’altra un talento capace di avvicinare trap, house e jazz.

Se ti stai chiedendo com’è un live di Masego, puoi leggerti di quando siamo andati a vederlo all’Alcazar.

Se non conosci ancora #MusicIsMyRadar, si tratta della rassegna che ridisegnerà Milano come una Giungla Urbana. Conviene che li segui perché hanno appena iniziato con gli annunci.