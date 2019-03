Sabbie d’oro è il nuovo brano di Massimo Pericolo

Massimo Pericolo continua il suo percorso verso la vetta con Sabbie d’oro. Il brano era già uscito lo scorso agosto, ma dopo l’arrivo di Pluggers è stato messo in stand by per fare le cose per bene.

Ieri, 3 marzo, Babylon su Radio 2, l’ha suonata in anteprima mentre domani, 5 marzo, uscirà il video.

“In pochi sanno che Sabbie D’Oro uscì ad agosto dell’anno scorso” scrive Massimo Pericolo, “quando ho firmato con Pluggers non ero un cazzo di nessuno e abbiamo tolto il pezzo per ripubblicarlo in un momento migliore perché era una hit. Quindi il 5 marzo è fuori“.

Puoi ascoltare brano “Sabbie D’Oro” (prodotto da Palazzi D’Oriente – ti ricordi? – e co-prodotto da 2004 e Crookers con gli strumenti suonati dai Deaf Kaki Chumpy) dal minuto 54:00.

Se la voce nel ritornello ti sembra familiare è perché è di Generic Animal.