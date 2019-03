Lo scorso venerdì è uscito il nuovo album di Solange, When I Get Home, accompagnato da un film di 33 minuti diretto da lei stessa con l’aiuto di Alan Ferguson, Terence Nance, Jacolby Satterwhite e Ray Tintori.

Il video per il brano Almeda (feat. PlayBoi Carti e Metro Boomin) è un estratto del film e, come l’intero album, fa omaggio alla sua gente di Houston.