Venerdì Solange ha pubblicato When I Get Home, un nuovo album ricco di collaborazioni e sample che arriva atre anni di distanza da A Seat At The Table.

Ora, ad accompagnarlo, c’è anche un film di 33 minuti diretto dalla stessa Solange in collaborazione con Alan Ferguson, Terence Nance, Jacolby Satterwhite e Ray Tintori.

“The film is an exploration of origin, asking the question how much of ourselves do we bring with us versus leave behind in our evolution”.

Guardalo su Apple Music.