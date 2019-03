I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

Puntuale come un orologio svizzero arriva la nuova Top Of The Music targata FIMI in cui al primo posto della chart album debutta Ligabue con Start, mentre scende in seconda posizione LAZZA con Re Mida.

Nella classifica dei singoli digitali al primo posto continua ad esserci Mahmood con Soldi, seguito da Con Calma Daddy Yankee feat. Snow e Per Un Milione dei Boomdabash.

Scopri qui sotto i primi dieci posti in classifica FIMI.

Top 10 FIMI Album 8 marzo – 14 marzo

1. Start – Ligabue

2. Re Mida – Lazza

3. Playlist – Salmo

4. Peter Pan – Ultimo

5. UOMO! – Mondo Marcio

6. Gioventù bruciata – Mahmood

7. A Star is Born OST – Lady Gaga & Bradley Cooper

8. Bohemian Rhapsody OST – Queen

9. Pianeti – Ultimo

10. Musica – Il volo

Top 10 FIMI Singoli 8 marzo – 14 marzo

1. Soldi – Mahmood

2. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow

3. Per un milione – Boomdabash

4. Calma (remix) – Pedro Capò feat. Farruko

5. Mademoiselle – Sfera Ebbasta

6. Sweet But Psycho – Ava Max

7. È sempre bello – Coez

8. I tuoi particolari – Ultimo

9. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

10. Il cielo nella stanza – Salmo