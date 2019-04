Il 19 aprile uscirà finalmente l’album di debutto di Lizzo, Cuz I Love You con il brano di punta Juice e la traccia in collaborazione con Missy Elliott.

Intanto ce la guardiamo qui sotto mentre fa una sua versione di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper negli studi di SiriusXM.

.@lizzo shows a different side with her haunting rendition of "Shallow" on @SiriusXMHits1. pic.twitter.com/IqnMGGD2aY

— SiriusXM (@SIRIUSXM) April 9, 2019