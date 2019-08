Lizzo, la star di Juice che di recente ci ha incantati con un esplosivo Tiny Desk, ha un canale YouTube chiamato lizzomusic in cui ci sono dei video molto vecchi, tra cui un po’ di cover che l’artista ha fatto quand’era poco più che ventenne.

Tra queste, abbiamo scovato una versione piano e voce di Someone Like You di Adele e un altro video in cui suona il flauto traverso su Empire State of Mind di JAY-Z e Alicia Keys.