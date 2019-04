Scopri la collezione di dischi dei Redslow

Redslow è il progetto dei dj e producer Kosmi e Goldentrash, resident di Akeem of Zamunda, cioè la serata che ha rivoluzionato il clubbing meneghino.

Il loro primo singolo, Maledetta Primavera con la cantante Mama Marjas, è uscito lo scorso anno via Warner Music, seguito da Coxcina feat. Axos e da Oh Mio Dio, l’ultimo singolo nato dalla collaborazione con il rapper G.bit:

Ora che li hai ascoltati non ti resta che tenerli d’occhio e scoprire qualcosa in più sulle loro influenze musicali attraverso i dischi che collezionano.