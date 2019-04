Nelle ultime 24 ore ho letto e scritto più volte il nome di Beyoncé che quello di (nome a caso ma non a caso) Anderson .Paak.

Questo perché ieri, come sai, è uscito su Netflix il suo docufilm Homecoming, accompagnato dall’omonimo album live.

Ma non finisce qui. Notizia delle ultime ore è che l’audio del visual album Lemonade, in occasione del suo terzo anniversario, sarà disponibile finalmente in streaming anche su Spotify e Apple Music a partire dal 23 aprile.