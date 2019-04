Nel nuovo album di Flying Lotus ci sono due tracce che omaggiano Mac Miller

Flying Lotus ha annunciato il suo nuovo album Flamagra che arriva il 24 maggio dopo cinque anni dal suo ultimo lavoro You’re Dead!

Il primo singolo è già uscito, si chiama Fire Is Coming ed è accompagnato da un inquietante video con dei contributi di David Lynch, ma il disco conta ben 27 tracce, di cui due, Find Your Own Way Home e Thank U Malcolm saranno un omaggio a Mac Miller.

Tra gli ospiti dell’album: Solange, Toro y Moi, Thundercat, Denzel Curry, Anderson .Paak, George Clinton e Tierra Whack.