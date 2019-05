Virgil Abloh sarà a Ortigia Sound System 2019

Continua a infittirsi la già straordinaria line-up di Ortigia Sound System festival. Dopo l’annuncio di Giorgio Moroder, Boiler Room e artisti come Neon Indian e Ross From Friends, arriva un altro nome incredibile che è quello di Virgil Abloh.

Il designer e fondatore di Off-White sarà presente al festival in veste di dj per un set esclusivo.

Ma il cartellone non si chiude qui. Nell’edizione di quest’anno vedremo anche Yussef Dayes, giovane batterista inglese già noto in passato per il progetto Yussef Kamaal, la giovanissima artista belga-caraibica Charlotte Adigéry, che quest’anno ha pubblicato il suo secondo EP, Zandoli, e il musicista, produttore e ingegnere del suono francese Myd.

Anche in questa nuova edizione poi ci sarà il boat party con i dj-set di Leon Vynehall, Jamie Tiller, Bjørn Torske, Balearic Gabba Sound System e l’etichetta Hell Yeah Recordings.

Ma, facciamo prima se ti leggi tutto il cartellone qui sotto e poi corri a prendere i biglietti.