I Two Door Cinema Club hanno pubblicato venerdì scorso l’album False Alarm, primo in collaborazione con Prolifica Inc. Il disco contiene dieci tracce che attingono al pop, al soul, al funk e ironizzano su temi d’attualità, come il nostro rapporto coi social media.

Nelle prossime pagine troverai i dischi collezionati dai Two Door Cinema Club, di cui si è fatto portavoce il bassista Kev Baird.