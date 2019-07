Tyler, The Creator ha inventato il tuo nuovo gelato preferito

Sabato 6 luglio verrà lanciato sul mercato Snowflake, il nuovo gusto di gelato nato dalla collaborazione di GOLF le FLEUR di Tyler, The Creator e Jeni’s Splendid Ice Cream.

i made an ice cream! — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 1 luglio 2019

La coppetta bigusto disegnata da Tyler accoglie l’incontro tra la menta e il cioccolato bianco fuso, arricchiti con scaglie di cioccolato e sale marino. In breve: “a play date for my mouth“.

GOLF le FLEUR* x JENIS SPLENDID ICE CREAM: JULY 6TH pic.twitter.com/t5dcSpiQjL — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 1 luglio 2019

Ci sembra che questo sia il momento perfetto per riascoltare questa canzoncina qui