Huawei è il primo singolo della 2004 Sgrang

La 2004 Sgrang conta questi nomi: Fight Pausa, Palazzi d’Oriente, Generic Animal, Massimo Pericolo, Nicolaj Serjotti, Wuf, 72-Hour Post Fight.

Fai bene a essere ancora più curioso perché oggi è uscito il loro primo singolo dal titolo Huawei ed è giusto che tu sappia bene per chi e per cosa perderai la testa.

Abbiamo chiesto a Fight Pausa di spiegarci meglio.

Cos’è 2004 Sgrang?

Huawei è la prima canzone di 2004 Sgrang e l’ennesima di un gruppo di persone che fa musica da sempre, un gruppo di amici coinvolti in molti progetti della scena varesotta e milanese. Parla di tecnologia, amore, solitudine, e dell’impossibilità di comunicare; ma è anche un inno spregiudicato, hit segretissima circolante fra selezionati gruppi Whatsapp, simbolo di amicizia infinita. Creata a mille mani, si compone di un testo a volte malinconico, a volte potente, sempre misterioso, su un beat hip hop velato da suoni fumosi, avvolgenti, melodie irresistibili e un ritornello pazzesco.

Fino ad ora ti conosciamo come produttore, questo è il primo brano in cui canti. Com’è nato?

Io e il mio gruppo di amici lavoriamo a diversi progetti musicali ormai da tanto tempo. 2004 Sgrang è il nome che ci siamo dati, Huawei è il nostro inno dell’amicizia ed è nato durante una vacanza insieme al mare nel 2017. Ho fatto un beat, abbiamo scritto un testo, e qualcuno l’ha cantato. In questo caso sono stato io a cantare, ma è assolutamente un caso, nel tempo ci saranno tutti gli amici. Questa cosa successivamente si è ripetuta tantissime volte, siamo pieni di canzoni unreleased.

Usciranno altre cose a nome 2004 Sgrang? Ci sarai sempre solo tu o anche gli altri?

Un po’ di tempo fa abbiamo deciso di mandare su richiesta la canzone via Whatsapp, ma nel tempo le richieste sono diventate troppe e abbiamo deciso di inviare la canzone a tutti contemporaneamente, su Spotify.

Per quanto riguarda io che canto: cantavo in inglese da sempre, da LEUTE almeno. Non ho mai cantato da solo, men che meno in italiano. È un’esperienza che mi spaventa, ma ormai mi sono capito un po’, canto male e me ne vanto. Canterò praticamente in tutti i prossimi dischi che usciranno prodotti da me, almeno un po’.

Per le prossime: siamo pieni di canzoni, di foto, di video. Magari usciremo ancora su Whatsapp. Sicuramente uscirà altro, anche solo per portare avanti questo spirito di amicizia e questa cosa bella di fare la musica insieme, aiutarsi di continuo a spaccare di più e fare tutta la musica che ci piace senza troppe barriere.