Quentin Tarantino ha fatto una playlist per te

In occasione dell’uscita del suo ultimo film C’era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino fa il suo debutto su Spotify confezionando una playlist con i brani che hanno fatto da colonna sonora ai suoi lavori cinematografici.

Film & TV Favorites ci fa rivivere i migliori momenti musicali di film come Kill Bill Vol. 1, Django Unchained, Pulp Fiction ed è accompagnata da un podcast in cui il regista spiega traccia per traccia le scelte che ha fatto con la music supervisor Mary Ramos per la soundtrack dell’ultimo film C’era una volta a Hollywood.