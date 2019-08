Di recente il regista Quentin Tarantino ha fatto il suo debutto su Spotify con una playlist contenente i brani che hanno fatto da colonna sonora ai suoi lavori cinematografici, chiamandola “Film & TV Favorites”.

L’occasione è quella giusta per rivivere i migliori momenti musicali tratti dai suoi film, dal famoso ballo di Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction sulle note di You Never Can Tell alla scena d’apertura di Kill Bill accompagnata da Bang Bang di Nancy Sinatra.