In questo video realizzato da GQ per la serie Actually Me, vediamo la Brockhampton creare nuovi account su Twitter, Wikipedia, Reddit e YouTube per dire tutta la verità sulla band rispondendo ai commenti dei fan.

Kevin Abstract a nome di tutti i membri del gruppo risponde a domande come “che genere fa la Brockhampton”, “da dove viene questo nome” e anche a cose tipo “chi è il più talentuoso di tutti”.