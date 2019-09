Breve storia del Sunday Service di Kanye West

Questo venerdì Kanye West rilascerà il suo nuovo album Jesus Is King ma intanto continua a osservare la tradizione del Sunday Service, ogni domenica dal 6 gennaio del 2019.

Da quell’annuncio fatto dalla moglie Kim Kardashian, le messe di Ye sono diventate delle vere e proprie jam musicali, eventi di portata virale conditi talvolta dalla presenza di ospiti d’eccezione (da Chance The Rapper a Tyler, The Creator a Brad Pitt).

Questi incontri hanno la caratteristica di non avere una location precisa: ogni domenica Kanye e il suo coro gospel cantano in un luogo sempre diverso che può essere lo studio in Calabasas, il Coachella, Portland o Chicago. Ma la costante è lo spirito religioso che le anima: la tradizione del Sunday Service riprende quella ecclesiastica delle comunità afroamericane e la rende culto, anzitutto religioso, ma anche pop.

Con Kanye West rapper-pastore, la moda ha incontrato Cristo, la religione ha acquisito un inspiegabile appeal e il soggettivismo spirituale si è trasformato in qualcosa di condivisibile, social e virale.

Tutto ciò senza dissacrare alcun tipo di dottrina.

Ma come si è arrivati a tutto questo? Qui di seguito ripercorriamo passo dopo passo la storia del Sunday Service di Kanye West.

Il debutto

Il primo Sunday Service è stato annunciato da Kim Kardashian il 6 gennaio del 2019 con un post su Twitter

Our new Sunday Service is starting. Check out the rehearsals on my Instagram stories ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2019

Nelle Instagram stories preannunciate da Kim abbiamo avuto un primo assaggio delle messe domenicali inaugurate dalla famiglia West/Kardashian: Kanye è seduto in mezzo al coro e per lo più esegue alcuni suoi brani in versione gospel

Lo sbarco al Coachella

Tappa fondamentale nella storia dei Sunday Service di Kanye West è “lo sbarco al Coachella”: durante la domenica di Pasqua, il 21 aprile, Kanye si è esibito su una collinetta del celebre festival statunitense, lontano dai palchi, accompagnato dal suo coro (chiamato The Samples) e una serie di amici tra cui Chance The Rapper, Teyana Taylor e Kid Cudi.

In quell’occasione, le messe organizzate da West sono state aperte per la prima volta a un pubblico molto più ampio della solita cerchia ristretta di amici.

Ospite da Letterman, Kanye spiega il senso del Sunday Service

Tra i nuovi episodi di My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, c’è anche quello in cui Letterman intervista Kanye West che lì ha l’occasione di spiegare da dove nasce l’idea del Sunday Service:

“It’s just an idea that we had to open up our hearts and make music that we felt was as pure and as positive as possible, and just do it for an hour every Sunday and just have something where people could come together and just feel good with their families.”

La richiesta del trademark

Stando a quanto riportato da Page Six, pare che a luglio Kanye West abbia fatto richiesta per registrare il marchio del Sunday Service da apporre alla sua linea di abiti, calzature e accessori destinati al merch disponibile durante le sue messe domenicali.

Kanye West porta il Sunday Service in chiesa

Il 18 agosto Kanye, in team col California Worship Center, occupa i locali di una vera chiesa dove porta i suoi amici delle session di Calabasas e un format ormai consolidato.

La prima performance dopo l’annuncio del nuovo album

Una settimana dopo l’esperienza al California Worship Center, Kim Kardashian annuncia via Twitter l’arrivo di un nuovo album di Kanye West dal titolo Jesus Is King la cui uscita è prevista per venerdì 27 settembre.

Svelata anche la tracklist del progetto, che è senza dubbio in relazione a tutta l’era del Sunday Service, West torna a celebrare la sua tradizione settimanale portando il suo coro a Chicago, la sua città, dove ha fatto un’apparizione anche il compagno Chance The Rapper.

L’evento pubblico in Wyoming

Scorso weekend si è tenuto in Wyoming un Sunday Service gratuito aperto al pubblico che è probabilmente parte di una celebrazione del nuovo ranch acquistato dalla famiglia West per 14 milioni di dollari.

L’evento è stato chiaramente un successone, attirando una grandissima folla a Powwow Garden dove per l’occasione West ha portato un coro di 80 persone tutte in outfit firmato Sunday Service. Il rapper invece, stando a quanto riportato da TMZ, pare non si sia mai esibito.