Questi sono i dischi che ascolta JuJu Rogers

Il rapper afrotedesco JuJu Rogers ha da poco pubblicato il suo terzo lavoro in studio dal titolo 40 Acres N Sum Mula che ospita musicisti e produttori internazionali come Farhot, Like e Crada insieme alle voci di Sampa The Great e Sanò.

Il disco prende il titolo dalla riforma agraria introdotta da Lincoln nel 1865 con la quale si assegnava a ogni famiglia di agricoltori neri un terreno di 40 acri e un mulo:

‘Ho cambiato “un mulo” in “somma Mula” per collocare la legittima lotta per la parità di diritti nel contesto del nostro attuale mondo capitalista e sottolineare lo storico legame con l’inizio della società di oggi‘.

Sul filo di quest’ironia le dieci tracce dell’album ci raccontano il punto di vista di un cittadino afrotedesco nato e cresciuto a Berlino:

