Ascolta Feet Of Clay, nuovo EP di Earl Sweatshirt

Feet of Clay, il nuovo EP di Earl Sweatshirt arriva un anno dopo Some Rap Songs, ed è prodotto oltre che da Earl anche da Alchemist e Ovrkast.

Il titolo del progetto si riferisce al libro di Daniele, contenuto nella Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento di quella cristiana. In questo libro il profeta Daniele interpreta il sogno del re babilonese Nabucodonosor riguardante una statua gigante dalla testa d’oro, braccia e petto d’argento, cosce e corpo di ottone, gambe di ferro e piedi di argilla (da cui il titolo dell’EP).

Earl descrive le sette tracce come “a collection of observations and feelings recorded during the death throes of a crumbling empire” e chiama a collaborare all’EP anche Mavi in EL TORO COMBO MEAL e Mach-Hommy in 4N.

Ascolta Feet of Clay qui sotto:

Guarda il video di EAST: