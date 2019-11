Abbiamo di recente ripassato tutto l’alfabeto con Dutch Nazari, in occasione della data di chiusura del suo Tour Europeo in Italia. Ora è il momento di ascoltarlo in una dimensione più tranquilla, come quella degli studi di Fonoprint a Bologna, dove il rapper-cantautore si è esibito suonando i brani L’Europa e Comunque Poesia.

La performance è intervallata da una brevissima intervista in cui Dutch racconta tutte le fasi d’ascolto della sua vita.