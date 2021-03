Ascolta la soundtrack di Boogie con i brani postumi di Pop Smoke

La soundtrack del film Boogie è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming e contiene 14 tracce tra cui i contributi postumi di Pop Smoke, tragicamente scomparso lo scorso anno.

Boogie è il film di Eddie Huang uscito il 5 marzo che racconta la storia di Alfred “Boogie” Chin e del suo sogno di diventare una stella dell’NBA. Protagonista è l’attore Taylor Takahashi ma il film vede il debutto postumo di Pop Smoke nel ruolo di Monk, principale rivale di Alfred.

Nella colonna sonora, oltre alle tre tracce di Pop Smoke, ci sono anche i contributi di Polo G, Jacquees, Fivio Foreign, Shef G, Bad Boy Raco, Kamaal Williams e altri.

In merito alla soundtrack il regista Huang e il produttore esecutivo del film Rafael Martinez hanno detto: “We sought inspiration from the great soundtrack albums of our time, like Above the Rim and the Brooklyn Drill movement pioneered by Pop Smoke, 808 Melo and Victor Victor Worldwide. This album is meant to represent the pulse of the streets of New York City”